Лига конференций01 августа 2025, 13:01 |
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Как играли между собой украинские и венгерские команды в еврокубках?
Соперником «Полесья» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций стал «Пакш»
01 августа 2025, 13:01 |
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В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Полесье» встретится с командой «Пакш» из Венгрии.
Венгры во втором квалификационном раунде по сумме двух встреч одолели словенский «Марибор».
Против «Пакша» не играл ни один украинский клуб в еврокубках. Однако в истории украинского футбола были встречи с другими представителями Венгрии.
Все матчи украинских и венгерских команд в еврокубках
- 1975: КВК, финал, Динамо – Ференцварош 3:0
- 1976: КУ, Шахтер – Гонвед 3:0
- 1976: КУ, Гонвед – Шахтер 2:3
- 1989: КУ, Динамо – МТК-ВМ 4:0
- 1989: КУ, МТК-ВМ – Динамо 1:2
- 2005: КУ, Шопрон – Металлург Д. 0:3
- 2005: КУ, Металлург Д. – Шопрон 2:1
- 2005: КУ, Шахтер – Дебрецен 4:1
- 2005: КУ, Дебрецен – Шахтер 0:2
- 2010: ЛЕ, Дебрецен – Металлист 0:5
- 2010: ЛЕ, Металлист – Дебрецен 2:1
- 2020: ЛЧ, Ференцварош – Динамо 2:2
- 2020: ЛЧ, Динамо – Ференцварош 1:0
- 2024: ЛК, Днепр-1 – Академия Пушкаша 0:3 (техническое поражение)
- 2024: ЛК, Академия Пушкаша – Днепр-1 3:0 (техническое поражение)
- 2024: ЛЕ, Динамо – Ференцварош 0:4
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