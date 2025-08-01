Как играли между собой украинские и венгерские команды в еврокубках?

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Полесье» встретится с командой «Пакш» из Венгрии.

Венгры во втором квалификационном раунде по сумме двух встреч одолели словенский «Марибор».

Против «Пакша» не играл ни один украинский клуб в еврокубках. Однако в истории украинского футбола были встречи с другими представителями Венгрии.

Все матчи украинских и венгерских команд в еврокубках