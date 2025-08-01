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  4. Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча
WTA
01 августа 2025, 12:19 |
581
0

Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

01 августа 2025, 12:19 |
581
0
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 1 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла 11-ю ракетку мира Эмму Наварро из США в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла победу со счетом 7:5, 6:4 за 1 час и 43 минуты. Это было второе очное противостояние соперниц – 2:0 в пользу Даяны.

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Во второй партии Ястремская уступала 1:4 с двумя брейками, но вернулась в игру, взяла пять геймов подряд и закрыла за собой поединок.

Следующей оппоненткой Даяны будет казахстанка Елена Рыбакина.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Даяна Ястремская [30] – Эмма Наварро [8] – 7:5, 6:4

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Эмма Наварро теннисные видеообзоры WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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