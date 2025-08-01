Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Камбек с 1:4 в Монреале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 1 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла 11-ю ракетку мира Эмму Наварро из США в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Украинка добыла победу со счетом 7:5, 6:4 за 1 час и 43 минуты. Это было второе очное противостояние соперниц – 2:0 в пользу Даяны.
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Во второй партии Ястремская уступала 1:4 с двумя брейками, но вернулась в игру, взяла пять геймов подряд и закрыла за собой поединок.
Следующей оппоненткой Даяны будет казахстанка Елена Рыбакина.
🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала
Даяна Ястремская [30] – Эмма Наварро [8] – 7:5, 6:4
Видеообзор матча
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