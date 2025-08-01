Ожидаемый результат? Экс-игрок Шахтера – о победе Полесья в ЛК

Сергей Ковалёв, бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины, прокомментировал камбэк «Полесья» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

После поражения в первом матче против «Санта-Коломы» (1:2), «волки» разгромили соперника во втором поединке (4:1).

«После первой игры команда подверглась серьёзной критике, что положительно сказалось на действиях в ответной встрече. Работа над ошибками была выполнена качественно. Футболисты «Полесья» вышли на матч заряженными. За таким футболом в исполнении украинской команды было приятно наблюдать.

Честно говоря, я верил в разгромную победу. У Руслана Ротаня хороший состав, много опытных игроков – важно было лишь правильно расставить акценты во втором поединке. Всё сложилось наилучшим образом», – сказал Ковалёв.