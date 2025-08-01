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Лига конференций
01 августа 2025, 12:01 | Обновлено 01 августа 2025, 12:02
233
0

Ожидаемый результат? Экс-игрок Шахтера – о победе Полесья в ЛК

Сергей Ковалев похвалил «волков» за отличную игру

01 августа 2025, 12:01 | Обновлено 01 августа 2025, 12:02
233
0
Ожидаемый результат? Экс-игрок Шахтера – о победе Полесья в ЛК
ФК Полесье

Сергей Ковалёв, бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины, прокомментировал камбэк «Полесья» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

После поражения в первом матче против «Санта-Коломы» (1:2), «волки» разгромили соперника во втором поединке (4:1).

«После первой игры команда подверглась серьёзной критике, что положительно сказалось на действиях в ответной встрече. Работа над ошибками была выполнена качественно. Футболисты «Полесья» вышли на матч заряженными. За таким футболом в исполнении украинской команды было приятно наблюдать.

Честно говоря, я верил в разгромную победу. У Руслана Ротаня хороший состав, много опытных игроков – важно было лишь правильно расставить акценты во втором поединке. Всё сложилось наилучшим образом», – сказал Ковалёв.

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Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций Сергей Ковалев (футболист)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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