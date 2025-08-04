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  4. «Нет фаворита». Маркевич назвал клубы, которые будут бороться за кубок УПЛ
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 23:11 |
272
0

«Нет фаворита». Маркевич назвал клубы, которые будут бороться за кубок УПЛ

Легендарный тренер считает, что шансы есть только у «Динамо» и «Шахтера»

04 августа 2025, 23:11 |
272
0
«Нет фаворита». Маркевич назвал клубы, которые будут бороться за кубок УПЛ
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о борьбе за чемпионство в УПЛ 2025/26:

«Основная борьба за трофей будет между «Динамо» и «Шахтером». Кто на дистанции лучше проявит себя, тот и станет чемпионом. Я сейчас не вижу явного фаворита. Отсутствие трансферов в «Динамо»? Хорошо, что хоть никого не потеряли. А так, конечно, команде нужно усиление, особенно в обороне.

По первым матчам мне понравилась команда «Шахтера». Заметны изменения в игре, лучшая физическая форма, самоотдача на поле. Бразильцы очень хорошо зарекомендовали себя в первых матчах сезона. Пока игра «Шахтера» обнадеживает».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Мирон Маркевич
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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