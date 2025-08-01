«Уже не тот Шахтер». Сабо ответил, удастся ли Динамо снова выиграть УПЛ

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о борьбе за чемпионство в УПЛ 2025/26:

«Защитит ли «Динамо» чемпионство? Трудно сказать. Все равно бороться за золотые медали будут «Динамо» и «Шахтер». Только удивляюсь, почему киевляне никого не подписали? Когда общаюсь с журналистами, всегда спрашиваю: «Ну почему?»… Наверное, нет таких денег. Хорошо, что хоть нынешних игроков держат у себя. В «Динамо» есть футболисты, но усиление обязательно нужно.

Мне очень нравится нынешняя игра «Шахтера» в квалификации Лиги Европы. Думаю, что они будут серьезно бороться за чемпионство в новом сезоне. Да и Туран сразу заявил, что он пришел для того, чтобы «Шахтер» стал чемпионом. Они совсем по-другому выглядят на поле. Это уже не тот «Шахтер», что был в прошлом году. Очень симпатичная команда».