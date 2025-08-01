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  4. «Уже не тот Шахтер». Сабо ответил, удастся ли Динамо снова выиграть УПЛ
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 15:42 |
877
1

«Уже не тот Шахтер». Сабо ответил, удастся ли Динамо снова выиграть УПЛ

Бывший главный тренер киевлян не понимает, почему столичный клуб никого не подписал

01 августа 2025, 15:42 |
877
1
«Уже не тот Шахтер». Сабо ответил, удастся ли Динамо снова выиграть УПЛ
Йожеф Сабо

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о борьбе за чемпионство в УПЛ 2025/26:

«Защитит ли «Динамо» чемпионство? Трудно сказать. Все равно бороться за золотые медали будут «Динамо» и «Шахтер». Только удивляюсь, почему киевляне никого не подписали? Когда общаюсь с журналистами, всегда спрашиваю: «Ну почему?»… Наверное, нет таких денег. Хорошо, что хоть нынешних игроков держат у себя. В «Динамо» есть футболисты, но усиление обязательно нужно.

Мне очень нравится нынешняя игра «Шахтера» в квалификации Лиги Европы. Думаю, что они будут серьезно бороться за чемпионство в новом сезоне. Да и Туран сразу заявил, что он пришел для того, чтобы «Шахтер» стал чемпионом. Они совсем по-другому выглядят на поле. Это уже не тот «Шахтер», что был в прошлом году. Очень симпатичная команда».

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Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Комментарии 1
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Vitason
Хто цього не розуміє? Динамо мінімум потрібно пару гравців один в центр оборони,другого в напад.Хочеться думати,якщо Динамо потрапить в лігу чемпіонів,то отримає нормально так грошей,але це не так просто буде зробити, потрібно буде ще Пафос пройти ,а далі точно буде міцний клуб в плей-офф,тому не легко буде це зробити,але реально і плюс ,якщо за Забарного отримають гроші при продажі Бормутом,а там не мало близько 20 млн.тому Суркіс може трохи розкошелиться на пару гравців за 10-15 млн,але знаючи Суркіса,скаже я й так багато вложую своїх грошей в команду,як він постійно заявляє,але якщо він не підсилить команду хоть би пару якісними гравцями,то чемпіонство буде дуже важко завоювати в новому сезоні,Шахтар дуже серйозно виглядає і в нього вирисовуються  два рівноцінні склади тому Ігор Михайлович почуйте вболівальників і розумійте ,що ви несете відповідальність за багатовікову армію вболівальників славного клубу Динамо і не жмотіться вкласти трохи грошей, якщо складуться два чинники потрапляння Динамо в лігу чемпіонів і продаж Забарного,бо заробите ви не мало!!! Ми всі дуже стежимо за вашими діями і вболіваємо за Динамо,тим більше в такі важкі часи для країни!!
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