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  4. САБО: «За что им платят деньги? Недостаток за недостатком, хе..я полная»
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 22:12 |
1101
0

САБО: «За что им платят деньги? Недостаток за недостатком, хе..я полная»

Экс-тренер «Динамо» – об игре «Хамруна»

30 июля 2025, 22:12 |
1101
0
САБО: «За что им платят деньги? Недостаток за недостатком, хе..я полная»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями о матче «сине-белых» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).

«Здесь никакой игры не было. И я даже не знаю, платят ли в «Хамрун Спартанс», или не платят. Хотя комментатор матча говорил, что в составе мальтийской команды есть итальянский легионер. Но какой это футболист – ну, я не знаю...

У вчерашнего соперника «Динамо» уровня как такового нет, если игрок не может ударить по мячу, сделать передачу. Зато в действиях мальтийцев недостаток за недостатком. Короче говоря, хе..я полная», – сказал Сабо.

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Динамо Киев Йожеф Сабо Лига чемпионов Хамрун Спартанс инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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