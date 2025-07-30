САБО: «За что им платят деньги? Недостаток за недостатком, хе..я полная»

Бывший главный тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями о матче «сине-белых» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).

«Здесь никакой игры не было. И я даже не знаю, платят ли в «Хамрун Спартанс», или не платят. Хотя комментатор матча говорил, что в составе мальтийской команды есть итальянский легионер. Но какой это футболист – ну, я не знаю...

У вчерашнего соперника «Динамо» уровня как такового нет, если игрок не может ударить по мячу, сделать передачу. Зато в действиях мальтийцев недостаток за недостатком. Короче говоря, хе..я полная», – сказал Сабо.