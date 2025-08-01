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Лига конференций
01 августа 2025, 11:30 | Обновлено 01 августа 2025, 11:39
377
0

Полесье стало 4-м украинским клубом, прошедшим дальше после фиаско дома

Житомиряне избежали позора в Андорре

01 августа 2025, 11:30 | Обновлено 01 августа 2025, 11:39
377
0
Полесье стало 4-м украинским клубом, прошедшим дальше после фиаско дома
ФК Полесье

«Полесье», разгромив на выезде «Санта Колому» (4:1), вышло в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Житомиряне стали четвертым украинским клубом, сумевшим пройти в следующий раунд еврокубков, после поражения в первом матче плей-офф на своем поле.

Ранее трижды нашим командам удавалось в гостях сыграть лучше, чем дома, в Лиге чемпионов и один раз – в Лиге Европы. Дважды брало реванш на чужих полях с нужным счетом «Динамо», по разу – «Металлист» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, проходившие в следующий круг еврокубков, после поражения в первом матче на своем поле

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1998/99

ЛЧ

КР

Динамо

Спарта

0:1 (д)

1:0, п. 3:1 (г)

2000/01

ЛЧ

КР3

Шахтер

Славия

0:1 (д)

2:0 (г)

2004/05

ЛЧ

КР3

Динамо

Трабзонспор

1:2 (д)

2:0 (г)

2011/12

ЛЕ

1/8

Металлист

Олимпиакос

0:1 (д)

2:1 (г)

2025/26

ЛК

КР2

Полесье

Санта Колома

1:2 (д)

4:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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