Полесье стало 4-м украинским клубом, прошедшим дальше после фиаско дома

«Полесье», разгромив на выезде «Санта Колому» (4:1), вышло в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Житомиряне стали четвертым украинским клубом, сумевшим пройти в следующий раунд еврокубков, после поражения в первом матче плей-офф на своем поле.

Ранее трижды нашим командам удавалось в гостях сыграть лучше, чем дома, в Лиге чемпионов и один раз – в Лиге Европы. Дважды брало реванш на чужих полях с нужным счетом «Динамо», по разу – «Металлист» и «Шахтер».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, проходившие в следующий круг еврокубков, после поражения в первом матче на своем поле

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1998/99 ЛЧ КР Динамо Спарта 0:1 (д) 1:0, п. 3:1 (г) 2000/01 ЛЧ КР3 Шахтер Славия 0:1 (д) 2:0 (г) 2004/05 ЛЧ КР3 Динамо Трабзонспор 1:2 (д) 2:0 (г) 2011/12 ЛЕ 1/8 Металлист Олимпиакос 0:1 (д) 2:1 (г) 2025/26 ЛК КР2 Полесье Санта Колома 1:2 (д) 4:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.