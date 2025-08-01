Полесье стало 4-м украинским клубом, прошедшим дальше после фиаско дома
Житомиряне избежали позора в Андорре
«Полесье», разгромив на выезде «Санта Колому» (4:1), вышло в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Житомиряне стали четвертым украинским клубом, сумевшим пройти в следующий раунд еврокубков, после поражения в первом матче плей-офф на своем поле.
Ранее трижды нашим командам удавалось в гостях сыграть лучше, чем дома, в Лиге чемпионов и один раз – в Лиге Европы. Дважды брало реванш на чужих полях с нужным счетом «Динамо», по разу – «Металлист» и «Шахтер».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы, проходившие в следующий круг еврокубков, после поражения в первом матче на своем поле
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
|
1998/99
|
ЛЧ
|
КР
|
Динамо
|
Спарта
|
0:1 (д)
|
1:0, п. 3:1 (г)
|
2000/01
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Славия
|
0:1 (д)
|
2:0 (г)
|
2004/05
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Трабзонспор
|
1:2 (д)
|
2:0 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
1/8
|
Металлист
|
Олимпиакос
|
0:1 (д)
|
2:1 (г)
|
2025/26
|
ЛК
|
КР2
|
Полесье
|
Санта Колома
|
1:2 (д)
|
4:1 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги конференций
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о вреде излишнего пафоса