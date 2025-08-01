ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с капитаном

36-летний фланговый защитник Олег Синегуб официально заключил новое соглашение с клубом ЮКСА.

По информации пресс-службы клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на один сезон.

Олег защищает цвета команды из Тарасовки еще с сезона 2023/24. На счету капитана 41 поединок, три гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЮКСА взяла в аренду одного из игроков «Вереса».