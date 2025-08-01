Украина. Первая лига01 августа 2025, 11:25 | Обновлено 01 августа 2025, 11:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с капитаном
Олег Синегуб не планирует покидать команду
01 августа 2025, 11:25 | Обновлено 01 августа 2025, 11:27
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36-летний фланговый защитник Олег Синегуб официально заключил новое соглашение с клубом ЮКСА.
По информации пресс-службы клуба, стороны продолжили сотрудничество еще на один сезон.
Олег защищает цвета команды из Тарасовки еще с сезона 2023/24. На счету капитана 41 поединок, три гола и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЮКСА взяла в аренду одного из игроков «Вереса».
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