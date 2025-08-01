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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 13:31 |
207
0

Виктория и Прикарпатье проводят матч Первой лиги. Стартовые составы

Поединок пройдет в Борисполе на стадионе «Колос» и начнется в 14:00

01 августа 2025, 13:31 |
207
0
Виктория и Прикарпатье проводят матч Первой лиги. Стартовые составы
ФК Виктория

В пятницу, 1 августа, в Первой лиге пройдут стартовые матчи 1-го тура. «Виктория» Сумы встретится с «Прикарпатьем».

В прошлом сезоне «Виктория» финишировала на первом месте группы «Выбывание» Первой лиги (9-е место в общем зачете). Команда активно готовилась к старту нового чемпионата. «Виктория» провела восемь спаррингов, в которых одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью.

«Прикарпатье» во второй части прошлого сезона также выступало в группе «Выбывание» Первой лиги. Команда финишировала вслед за «Викторией», отстав на четыре очка. В завершающем спарринге на учебно-тренировочных сборах «Прикарпатье» со счетом 3:0 обыграло «Карпаты» U-19.

Поединок пройдет в Борисполе на стадионе «Колос». Начало матча в 14:00.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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