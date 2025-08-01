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Лига Европы
01 августа 2025, 10:47 | Обновлено 01 августа 2025, 10:49
1139
0

«С сожалением признаю». Игрок Бешикташа – о поражении от Шахтера

Картал Йылмаз разочарован игрой своей команды

01 августа 2025, 10:47 | Обновлено 01 августа 2025, 10:49
1139
0
«С сожалением признаю». Игрок Бешикташа – о поражении от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Картал Йылмаз (справа)

24-летний игрок турецкого клуба «Бешикташ» Картал Йылмаз прокомментировал поражение во втором матче против донецкого «Шахтёра» во втором раунде квалификации Лиги Европы (0:2).

По сумме двух встреч «Бешикташ» уступил «горнякам» и выбыл из квалификации ЛЕ.

«Нам очень жаль. В первом матче мы не смогли сыграть так, как хотели. Мы думали, что сможем что-то изменить здесь. Мы хорошо подготовились. Но не сыграли так, как нам подобает. У нас нет никаких оправданий.

С сожалением вынужден сказать: мы продолжим свой путь в Лиге конференций УЕФА. Место «Бешикташа» – всегда на самом высоком уровне. Сезон только начинается. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги конференций. Планируем хорошо начать чемпионат и завершить сезон как можно лучше», – сказал Картал.

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Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
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