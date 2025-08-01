Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер на голову выше Бешикташа»
Сергей Ковалев подвел итоги противостояния команд в Лиге Европы
Бывший полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Сергей Ковалев проанализировал противостояние «горняков» во втором раунде квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».
Украинская команда дважды обыграла «Бешикташ» и вышла в следующий раунд отбора (4:2 и 2:0).
«Донецкий клуб не заметил «Бешикташ», и это выражение можно применить к обоим матчам. «Горняки» оказались на голову сильнее турецкой команды.
На мой взгляд, турки оказались физически не готовы к этим поединкам. Да и в индивидуальном мастерстве игроки украинской команды превосходят своих визави – это было видно невооружённым глазом», – объяснил Ковалёв.
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