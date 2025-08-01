Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер на голову выше Бешикташа»
Лига Европы
01 августа 2025, 10:35 | Обновлено 01 августа 2025, 10:37
385
0

Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер на голову выше Бешикташа»

Сергей Ковалев подвел итоги противостояния команд в Лиге Европы

01 августа 2025, 10:35 | Обновлено 01 августа 2025, 10:37
385
0
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер на голову выше Бешикташа»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Сергей Ковалев проанализировал противостояние «горняков» во втором раунде квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».

Украинская команда дважды обыграла «Бешикташ» и вышла в следующий раунд отбора (4:2 и 2:0).

«Донецкий клуб не заметил «Бешикташ», и это выражение можно применить к обоим матчам. «Горняки» оказались на голову сильнее турецкой команды.

На мой взгляд, турки оказались физически не готовы к этим поединкам. Да и в индивидуальном мастерстве игроки украинской команды превосходят своих визави – это было видно невооружённым глазом», – объяснил Ковалёв.

По теме:
Шахтер непозволительно хорош на данный момент
«С сожалением признаю». Игрок Бешикташа – о поражении от Шахтера
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ Сергей Ковалев (футболист)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01 августа 2025, 08:07 2
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»

Турки – о Тиме Цзю

УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01 августа 2025, 09:05 10
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины

В борьбу вступают 16 команд, которые сыграют в два круга

Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Футбол | 31.07.2025, 11:36
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения
Футбол | 01.08.2025, 09:30
Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения
Желто-голубая стена. Анатолий Трубин празднует день рождения
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Бокс | 31.07.2025, 12:27
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
30.07.2025, 23:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем