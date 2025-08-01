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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 11:29 |
24
0

ЮКСА и Подолье открывают сезон в Первой лиге. Стартовые составы

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный» и начнется в 12:00

01 августа 2025, 11:29 |
24
0
ЮКСА и Подолье открывают сезон в Первой лиге. Стартовые составы
ФК ЮКСА

В пятницу, 1 августа, пройдут стартовые матчи 1-го тура в Первой лиге. Откроет сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».

Прошлый сезон ЮКСА закончила на восьмом месте чемпионской группы. Подготовку к новому сезону команда проводила уже под руководством нового тренера. Команду возглавил Андерсон Рибейро. В межсезонье ЮКСА провела несколько контрольных матчей. В последнем из них команда со счетом 0:1 уступила «Колосу».

«Подолье» в прошлом сезоне боролось за выживание в Первой лиге. В переходных матчах команда с общим счетом 3:0 одолела «Колос-2». В последнем контрольном матче перед стартом сезона «Подолье» проиграло «Вересу» 1:4.

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 12:00.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Подолье Хмельницкий стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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