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Лига Европы
01 августа 2025, 21:39 | Обновлено 01 августа 2025, 21:40
431
0

«Трудно понять». Бывший игрок сборной Украины раскритиковал Александрию

Сергей Ковалев высказался о стратегии клуба

01 августа 2025, 21:39 | Обновлено 01 августа 2025, 21:40
431
0
«Трудно понять». Бывший игрок сборной Украины раскритиковал Александрию
ФК Александрия

Бывший полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Ковалев высказался о втором матче «Александрии» против «Партизана», в котором украинский клуб уступил со счётом 0:4.

Сергей раскритиковал руководство «Александрии» после вылета из квалификации Лиги конференций.

«Мне сложно понять их стратегию развития футбольного клуба. Зачем было выходить в еврокубки, чтобы потом поменять тренерский штаб и половину команды? Новому наставнику нужно время, чтобы привить свои идеи, а его в летнее межсезонье просто нет. Причём акцент сделан на приглашении иностранных футболистов. Я не удивлён такому результату. Почему сложилась такая ситуация – лучше спросить у руководства клуба. Но то, что «Александрия» провалила своё выступление в Европе – факт.

Если вернуться к футбольным моментам, то у команды очень большие проблемы в обороне и катастрофическая реализация голевых моментов. Александрийцам стоит поучиться у «Партизана», как нужно использовать свои шансы у чужих ворот», – сказал Ковалев.

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Партизан Белград Александрия Лига конференций Сергей Ковалев (футболист)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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