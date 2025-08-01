«Трудно понять». Бывший игрок сборной Украины раскритиковал Александрию

Бывший полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Ковалев высказался о втором матче «Александрии» против «Партизана», в котором украинский клуб уступил со счётом 0:4.

Сергей раскритиковал руководство «Александрии» после вылета из квалификации Лиги конференций.

«Мне сложно понять их стратегию развития футбольного клуба. Зачем было выходить в еврокубки, чтобы потом поменять тренерский штаб и половину команды? Новому наставнику нужно время, чтобы привить свои идеи, а его в летнее межсезонье просто нет. Причём акцент сделан на приглашении иностранных футболистов. Я не удивлён такому результату. Почему сложилась такая ситуация – лучше спросить у руководства клуба. Но то, что «Александрия» провалила своё выступление в Европе – факт.

Если вернуться к футбольным моментам, то у команды очень большие проблемы в обороне и катастрофическая реализация голевых моментов. Александрийцам стоит поучиться у «Партизана», как нужно использовать свои шансы у чужих ворот», – сказал Ковалев.