Экс-вратарь сборной Украины рассказал, что будет с Александрией без Ротаня

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об «Александрии».

– «Александрии» после ухода Руслана Ротаня попасть, допустим, в топ-6, будет счастьем?

– Сложный вопрос. Всегда, когда приходит новый тренер, идет пертурбация, а это часто в начале пути идет не на пользу ни наставнику, ни команде, ни клубу. На данный момент, я не вижу в «Александрии» последовательного усиления, мы не знаем о целях команды. В Лиге конференций произошел разгром от не самого сильного «Партизана». Посмотрим, давать какие-то прогнозы относительно александрийцев очень сложно.