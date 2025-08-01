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  4. Экс-вратарь сборной Украины рассказал, что будет с Александрией без Ротаня
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 14:44 |
986
2

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, что будет с Александрией без Ротаня

Илья Близнюк считает, что давать прогнозы относительно горожан очень сложно

01 августа 2025, 14:44 |
986
2
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, что будет с Александрией без Ротаня
УПЛ

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об «Александрии».

– «Александрии» после ухода Руслана Ротаня попасть, допустим, в топ-6, будет счастьем?

– Сложный вопрос. Всегда, когда приходит новый тренер, идет пертурбация, а это часто в начале пути идет не на пользу ни наставнику, ни команде, ни клубу. На данный момент, я не вижу в «Александрии» последовательного усиления, мы не знаем о целях команды. В Лиге конференций произошел разгром от не самого сильного «Партизана». Посмотрим, давать какие-то прогнозы относительно александрийцев очень сложно.

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Илья Близнюк Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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roman75zpr
Дело не только в Ротане, а и в уходе многих важных игроков... Могут теперь и в 1-ю лигу вылететь 
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Перець
що буде 10 місце
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