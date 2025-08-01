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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 10:44 |
1847
0

Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк считает, что таким колективом будут «Карпаты»

01 августа 2025, 10:44 |
1847
0
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
ФК Карпаты

Сегодня матчами «Колос» – «Кривбасс» и «Рух» – «Полтава» в Украине стартует новый сезон в УПЛ. Что касается грандов, то «Динамо» свой матч проведет в субботу, 2 августа, против «Вереса», а «Шахтер» 3-го числа сыграет с «Эпицентром».

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший вратарь «Днепра», «Динамо» и сборной Украины Илья Близнюк спрогнозировал, кто может стать конкурентом динамовцев и «горняков» в чемпионате.

– Предположу, что это могут быть «Карпаты», – сказал Близнюк. – У них остался амбициозный молодой тренер, состав сыгран. Они и в прошлом чемпионате до последнего претендовали на еврокубковое место. Думаю, львовяне будут прогрессировать.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Динамо» заняло первое место, «Шахтер» оказался третьим, а «Карпаты» на финишировали шестыми.

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Илья Близнюк Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты Львов
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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