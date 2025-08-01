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  4. «У Шахтера проблемы в обороне остались». Близнюк – о старте сезона в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 10:16 |
758
0

«У Шахтера проблемы в обороне остались». Близнюк – о старте сезона в УПЛ

Бывший вратарь сборной Украины спрогнозировал борьбу в стартующем сегодня чемпионате Премьер-лиги

01 августа 2025, 10:16 |
758
0
«У Шахтера проблемы в обороне остались». Близнюк – о старте сезона в УПЛ
ФК Шахтер

Сегодня матчами «Колос» – «Кривбасс» и «Рух» – «Полтава» в Украине стартует новый сезон в УПЛ. Все мы ждем интересных и интригующих соревнований, хотя бы таких, как это было в прошлом чемпионате, когда «Александрия» бросила вызов отечественным грандам, и соперничество за еврокубки велось до последнего тура, не говоря уже о борьбе за выживание.

Своими мыслями о баталиях в Премьер-лиге эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший вратарь «Днепра», «Динамо» и сборной Украины Илья Близнюк.

– Илья Владиславович, чего вы ждете от стартующего сегодня нового сезона в УПЛ?
– Прежде всего, будет интересно посмотреть на заочную дуэль «Динамо» и «Шахтера», который возглавил турецкий специалист Арда Туран. Плоды работы этого наставника уже видны, команда будет выглядеть по-другому, нежели в прошлом сезоне, хотя проблемы в обороне у «горняков» по-прежнему остаются. Любопытно будет посмотреть на новичков УПЛ, которых оказалось сразу четыре. А для «Эпицентра» так вообще старт в элите и сразу игра против «Шахтера». Жду бескомпромиссных матчей, чтобы было поменьше VARа, поскольку это тормозит интенсивность игры. А вообще хочется верить в то, что хоть немного, но уровень нашего чемпионата возрастет.

– После нескольких уверенных побед на евроарене многие начали говорить о новом чемпионе, то есть, «Шахтере». Что вы скажете по этому поводу?
– Можно не сомневаться, что «горняки» сделают все, чтобы взобраться на верхнюю ступень пьедестала почета, особенно, учитывая их неудачное выступление в минувшем сезоне. Однако у донетчан есть главный конкурент, он же действующий чемпион – «Динамо», которое всеми силами будет пытаться защитить титул.

– Два фаворита, как всегда остаются, а кто сейчас сможет бросить вызов «Динамо» и «Шахтеру»?
– Предположу, что это могут быть «Карпаты». У них остался амбициозный молодой тренер, состав сыгран. Они и в прошлом чемпионате до последнего претендовали на еврокубковое место. Думаю, львовяне будут прогрессировать.

– «Александрии» после ухода Руслана Ротаня попасть, допустим, в топ-6, будет за счастье?
– Сложный вопрос. Всегда, когда приходит новый тренер, идет пертурбация, а это зачастую в начале пути идет не на пользу ни наставнику, ни команде, ни клубу. На данный момент, я не вижу в «Александрии» последовательного усиления, мы не знаем о целях команды. В Лиге конференций случился разгром от не самого сильного «Партизана». Посмотрим, давать какие-то прогнозы относительно александрийцев очень сложно.

– Несколько последних лет «Полесье» заявляет о больших планах, но они пока ими и остаются. Нынешний сезон может стать переломным?
– Геннадий Буткевич очень любит Днепр, откуда родом. Сейчас в клубе много специалистов представляют этот город. Тот же Руслан Ротань по духу днепрянин. И это желание президента, чтобы свои показали результат, только приветствуется. Но, к сожалению, не всегда все совпадает с возможностями. У главного тренера под рукой хороший подбор исполнителей, но в футболе не бывает быстрых результатов. Наставнику нужно время. Сколько? Это у всех индивидуально.

– В элитный дивизион вернулся «Металлист 1925», который заметно усилился, проводил в межсезонье солидные спарринги, и финансового команда подкреплена…
– На мой взгляд, руководство клуба заметно опережает развитии команды, которая только создается, поэтому говорить о каких-то серьезных планах для харьковчан, я бы пока не стал.

– Кто в новом сезоне может стать возмутителем спокойствия?
– Мне импонирует «Эпицентр». Мне нравится, как у Сергея Нагорняка выстроена игра подопечных. Пусть звезд с неба футболисты в этой команде не хватают, но мне было интересно смотреть, как действовал коллектив в Первой лиге. Посмотрим, что из этого получится в УПЛ. Под конец минувшего чемпионата ожил «Колос», «Верес», а это все из-за стабильности.

– В первой игровой день Премьер-лиги центральный матч «Карпаты» – «Полесье»?
– Однозначно. Это будет интересное противостояние хотя бы потому, что эти команды до последнего вели заочную борьбу за место в Лиге конференций. У обеих соперников наверняка будут стоять амбициозные задачи на сезон, поэтому мне это противостояние представляется интригующим.

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Илья Близнюк Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 Карпаты Львов Арда Туран Лига конференций Колос Ковалевка Верес Ровно Сергей Нагорняк статьи эксклюзив Партизан Белград Руслан Ротань Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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