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  4. Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
01 августа 2025, 10:17 |
458
0

Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/16 финала состоится 1 августа и начнется ориентировочно в 19:30

01 августа 2025, 10:17 |
458
0
Юлия Стародубцева – Клара Таусон. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

1 августа, в Монреале, свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 73) и Клара Таусон (WTA 19).

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

От Стародубцевой никогда непонятно, чего можно ожидать, украинка непредсказуема и нестабильна. Выступления украинки на харде в этом году не впечатляют, всего 7 побед в 17 играх, лучше она выглядела на грунте. Есть смысл отметить рост в рейтинге на 28 позиций с начала года.

Спортсменка могла вылететь уже в первом круге, ведь в матче против Ван Яфань она уступала 1:4 в третьем сете, но смогла в итоге вырвать победу – 6:7, 6:4, 6:4. Неожиданно легко удалось обыграть 25-ю ракетку мира польку Магдалену Френх во втором круге – 6:1, 6:1.

Конечно, в последнем матче у соперницы ничего не получалось, но отмечу и игру Стародубцевой, она пользовалась своими шансами, постоянно оказывала давлений, победа была заслуженной.

Клара Таусон

Текущий сезон складывается хорошо для датской спортсменки, можно смело утверждать, что она совершила прорыв, поднявшись на 31 строчку в рейтинге с начала года. Теннисистка может похвастаться тем, что выиграла турнир в Окленде, хотя тогда частично повезло, ведь Таусон в финале проиграла первый сет Наоми Осаке, а потом соперница снялась из-за травмы. Также был финал престижного турнира в Дубае.

В Монреале датчанка начала со второго круга, где просто не заметила итальянку Лючию Бронцетти – 6:1, 6:2. Таусон в текущем сезоне провела на харде 26 матчей, одержав 19 побед. Не будет лишним вспомнить и тот факт, что спортсменке в конце года исполниться 23, так что время для роста и прогресса еще есть.

Прогноз

Ранее теннисистки между собой никогда не играли, а в предстоящей битве букмекеры отдают преимущество датской спортсменке. Таусон действительно выглядит сильнее, хотя Стародубцева может оказать сопротивление.

Как бы не закончился предстоящий матч, я думаю, все решится в двух сетах. Считаю перспективной ставку на тотал меньше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
01.08.2025 -
18:30
Клара Таусон
Тотал меньше 21.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Юлия Стародубцева Клара Таусон WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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