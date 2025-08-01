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  4. Трубин лаконично отреагировал на триумф Бенфики в Суперкубке Португалии
Португалия
01 августа 2025, 10:37 | Обновлено 01 августа 2025, 10:38
486
0

Трубин лаконично отреагировал на триумф Бенфики в Суперкубке Португалии

«Орлы» обыграли «Спортинг» в первом официальном матче сезона

01 августа 2025, 10:37 | Обновлено 01 августа 2025, 10:38
486
0
Трубин лаконично отреагировал на триумф Бенфики в Суперкубке Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на победу своей команды над «Спортингом» (1:0), которая позволила «орлам» торжествовать в Суперкубке Португалии.

Невозможно придумать день лучше. 100+ матчей с «Бенфикой» +1 трофей +1 победа 24 День рождения

Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – еще больше», – лаконично написал Трубин.

Ранее стала известна оценка украинского голкипера в победном матче «орлов».

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Бенфика Спортинг Лиссабон Суперкубок Португалии по футболу Анатолий Трубин
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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