Трубин лаконично отреагировал на триумф Бенфики в Суперкубке Португалии

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на победу своей команды над «Спортингом» (1:0), которая позволила «орлам» торжествовать в Суперкубке Португалии.

Невозможно придумать день лучше. 100+ матчей с «Бенфикой» +1 трофей +1 победа 24 День рождения

Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – еще больше», – лаконично написал Трубин.

Ранее стала известна оценка украинского голкипера в победном матче «орлов».