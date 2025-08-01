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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 09:45 | Обновлено 01 августа 2025, 09:49
132
0

ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб подписал бывшего игрока Кривбасса

Андрей Дедяев достиг соглашения о сотрудничестве с «Викторией»

01 августа 2025, 09:45 | Обновлено 01 августа 2025, 09:49
132
0
ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб подписал бывшего игрока Кривбасса
ФК Кривбасс. Андрей Дедяев

Клуб Первой лиги Украины «Виктория» Сумы официально оформил переход 30-летнего защитника Андрея Дедяева.

Футболист присоединился к команде на правах свободного агента, поскольку по завершении сезона 2024/25 остался без клуба.

Последний футбольный год Дедяев провёл в составе ЮКСА, за который сыграл всего 19 матчей и отдал пять результативных передач.

В своей карьере защитник успел поиграть за «Кривбасс», «Авангард» Краматорск, «Энергию» Новая Каховка и «Дружбу» Мирновка.

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Андрей подписал контракт с «Викторией» сроком на один сезон – до лета 2026 года.

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Андрей Витренко Источник
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