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Украина. Первая лига
30 июля 2025, 18:04 | Обновлено 30 июля 2025, 18:05
148
0

Виктория подписала опытного защитника

Андрей Дедяев продолжит карьеру в сумской «Виктории»

30 июля 2025, 18:04 | Обновлено 30 июля 2025, 18:05
148
0
Виктория подписала опытного защитника
ФК Авангард. Андрей Дедяев

Как стало известно Sport.ua, 30-летний левый защитник Андрей Дедяев продолжит карьеру в сумской «Виктории». С игроком подписан годичный контракт.

В предыдущем сезоне Дедяев защищал цвета ЮКСА, в составе которой провел 19 матчей (18 — в стартовом составе) и отдал 5 голевых передач. Сезоном ранее футболист стал чемпионом Второй лиги в составе «Дружбы» из Мировки, а еще раньше успел поиграть, в частности, за «Кривбасс».

Также сумской клуб близок к подписанию контракта с 26-летним голкипером Владиславом Кучеруком. В свое время вратарь долго находился в структуре киевского «Динамо», выступал за «Черноморец», «Колос», «Зарю» и «Прикарпатье». В 2019 году в составе молодежной сборной Украины Кучерук стал чемпионом мира U20.

«Виктория» по итогам минувшего сезона заняла 9-е место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата команда Анатолия Бессмертного 1 августа примет в Борисполе «Прикарпатье-Благо».

Ранее сообщалось о том, что полтавская «Ворскла» в товарищеском матче уступила «Виктории» Сумы.

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Виктория Сумы Андрей Дедяев трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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