Полтавская Ворскла в товарищеском матче уступила Виктории Сумы

«Ворскла» и «Виктория» готовятся к старту сезона в Первой лиге. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный матч на поле полтавского клуба.

В своем предыдущем спарринге «Ворскла» со счетом 6:0 разгромила «Горняк-Спорт». Подопечные Александра Бабича надеялись на положительный исход и в спарринге с «Викторией».

«Виктория» в летних спаррингах не проигрывала и хотела завершить сборы на положительной ноте. И это команде удалось.

На 22-й минуте Сулейман Сейтхалилов вывел «Викторию» вперед. Гости смогли удержать победный счет не смотря на все старания полтавского клуба.

Товарищеский матч. 26 июля. Полтава, стадион «Ворскла» (им. Алексея Бутовского)

«Ворскла» Полтава – «Виктория» Сумы – 0:1

Гол: Сейтхалилов, 22