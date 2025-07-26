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Украина. Первая лига
26 июля 2025, 17:41 |
144
0

Полтавская Ворскла в товарищеском матче уступила Виктории Сумы

Команды провели спарринг в Полтаве

26 июля 2025, 17:41 |
144
0
Полтавская Ворскла в товарищеском матче уступила Виктории Сумы
ФК Ворскла

«Ворскла» и «Виктория» готовятся к старту сезона в Первой лиге. В субботу, 26 июля, команды провели контрольный матч на поле полтавского клуба.

В своем предыдущем спарринге «Ворскла» со счетом 6:0 разгромила «Горняк-Спорт». Подопечные Александра Бабича надеялись на положительный исход и в спарринге с «Викторией».

«Виктория» в летних спаррингах не проигрывала и хотела завершить сборы на положительной ноте. И это команде удалось.

На 22-й минуте Сулейман Сейтхалилов вывел «Викторию» вперед. Гости смогли удержать победный счет не смотря на все старания полтавского клуба.

Товарищеский матч. 26 июля. Полтава, стадион «Ворскла» (им. Алексея Бутовского)

«Ворскла» Полтава – «Виктория» Сумы – 0:1

Гол: Сейтхалилов, 22

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава Виктория Сумы Александр Бабич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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