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Португалия
01 августа 2025, 08:14 | Обновлено 01 августа 2025, 08:18
394
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Трубин поделился эмоциями после победы в Суперкубке Португалии

«Бенфика» сделала украинцу подарок на День рождения

01 августа 2025, 08:14 | Обновлено 01 августа 2025, 08:18
394
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Трубин поделился эмоциями после победы в Суперкубке Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал победу в Суперкубке Португалии над «Спортингом» (1:0).

Трубин отыграл весь матч и оформил три сейва по ходу встречи.

«Невозможно придумать день лучше.

100+ матчей за «Бенфику». Плюс один трофей, плюс одна победа и ещё День рождения (24 года).

Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – ещё больше», – написал Анатолий.

Этот трофей стал для Трубина вторым в составе «Бенфики» – в сезоне 2024/25 он уже завоевал Кубок лиги вместе с лиссабонским клубом.

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Андрей Витренко Источник: Instagram
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