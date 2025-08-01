Трубин поделился эмоциями после победы в Суперкубке Португалии

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал победу в Суперкубке Португалии над «Спортингом» (1:0).

Трубин отыграл весь матч и оформил три сейва по ходу встречи.

«Невозможно придумать день лучше.

100+ матчей за «Бенфику». Плюс один трофей, плюс одна победа и ещё День рождения (24 года).

Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – ещё больше», – написал Анатолий.

Этот трофей стал для Трубина вторым в составе «Бенфики» – в сезоне 2024/25 он уже завоевал Кубок лиги вместе с лиссабонским клубом.