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Лига Европы
01 августа 2025, 12:57 | Обновлено 01 августа 2025, 12:58
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0

Тренер Бешикташа: «Шахтер заслуженно прошел дальше»

Уле Гуннар Сульшер оценил уровень донецкого клуба

01 августа 2025, 12:57 | Обновлено 01 августа 2025, 12:58
105
0
Тренер Бешикташа: «Шахтер заслуженно прошел дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер высказался о втором поединке с донецким «Шахтёром» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Турецкий клуб на выезде уступил со счётом 0:2 и покинул Лигу Европы по сумме двух матчей (2:6).

«В обеих играх соперник был сильнее. Мы играли против хорошей команды. Соперник создал больше моментов и смог их реализовать. Наш оппонент заслуженно прошёл дальше.

Сезон только начинается. Я считаю, что являюсь подходящим человеком для этого проекта. Я хочу быть его частью. «Бешикташ» переживает непростой период. Сейчас нам больше всего нужна стабильность. Мы должны сделать всё возможное, чтобы двигаться в правильном направлении.

Это была тяжёлая игра. Ранний гол усложнил нам задачу. Наш план заключался в том, чтобы забить первыми, а затем удержать игру за счёт физической подготовки. Но соперник открыл счёт. Это было тяжёлое противостояние – как и первая игра. Мои игроки сражались на поле, но этого оказалось недостаточно – сейчас мы должны признать реальность.

«Шахтёр» был сильнее нас. Сегодня первый гол был решающим – буквально вопросом жизни и смерти. Если бы мы забили первыми, могли бы пройти дальше. Но, к сожалению, это сделал соперник. Гора, которую мы должны были покорить, стала ещё круче. Соперник оказался сильнее и лучше использовал свои моменты. Болельщики «Шахтёра» заслуживают похвалы. Наши фанаты тоже отлично нас поддерживали здесь», – сказал Сульшер.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция Уле Гуннар Сульшер Шахтер - Бешикташ
Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
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