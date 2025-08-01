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Лига Европы
01 августа 2025, 12:17 |
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Известный тренер назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Бешикташем

Александр Поздеев отметил Кевина

01 августа 2025, 12:17 |
1111
0
Известный тренер назвал лучшего игрока Шахтера в игре с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы сыграли на стадионе имени Генрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Подопечные Арды Турана выиграли противостояние с общим счетом 6:2 и в Q3 еврокубках поборются против греческого Панатинаикоса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка известный украинский тренер Александр Поздеев назвал лучшего игрока встречи:

«Это очень сильный клубный актив. Кевин – это игрок с высоким уровнем индивидуального мастерства. Он забил довольно быстрый и красивый гол. К сожалению, он получил какое-то повреждение, как я понял. Против Кевина соперникам очень трудно играть, и матчи с Бешикташем подтверждают это».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Шахтер - Бешикташ Александр Поздеев
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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