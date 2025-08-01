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  4. ФОТО. Вечер ярких эмоций в Кракове. Уверенная победа Шахтера над Бешикташем
Лига Европы
01 августа 2025, 02:20 | Обновлено 01 августа 2025, 02:21
158
0

ФОТО. Вечер ярких эмоций в Кракове. Уверенная победа Шахтера над Бешикташем

Горняки продолжают путь в Лиге Европы

01 августа 2025, 02:20 | Обновлено 01 августа 2025, 02:21
158
0
ФОТО. Вечер ярких эмоций в Кракове. Уверенная победа Шахтера над Бешикташем
ФК Шахтер

31 липня донецький «Шахтар» впевнено переміг «Бешикташ» (2:0) у матчі-відповіді іншого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч проходив на стадіоні імені Генріка Реймана у польському місті Краків.

«Гірники» ще у першому таймі відзначилися двома м'ячами, які зрештою стали переможними. На 11-й хвилині рахунок відкрив Кевін, а на 45-й Кауан Еліас закріпивши перемогу української команди.

У першій грі «Шахтар» святкував перемогу із рахунком – 4:2.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донецький «Шахтар» зустрінеться із грецьким «Панатінаїкосом». Перший матч відбудеться 7 серпня.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Кауан Элиас Шахтер - Бешикташ фото
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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