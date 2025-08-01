ВИДЕО. Вместе с Буткевичем. Полесье показало победные эмоции в раздевалке

31 августа в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Полесье» одержало выездную победу над андоррской «Санта-Колонной» (4:1).

Подопечные Руслана Ротаня в первой игре уступили со счетом 1:2.

Команда реабилитировалась за поражение в номинально домашнем матче и квалифицировалась в следующий раунд.

Житомирская команда осталась довольна после уверенной победы. В раздевалку к футболистам пришел президент клуба Геннадий Буткевич, который поздравил лично команду с историческим достижением.

«Полесье» одержало победу благодаря голам Михайличенко, Филиппова, Андриевского и Гайдучика. Последний забил свой первый гол за новый клуб.

В следующем раунде «Полесье» сыграет против венгерского «Пакша», сумевшего одержать победу над словенским «Марибором» (1:1, 1:0).