ВИДЕО. Вместе с Буткевичем. Полесье показало победные эмоции в раздевалке
Украинский клуб разгромил андоррскую «Санта-Колому»
31 августа в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Полесье» одержало выездную победу над андоррской «Санта-Колонной» (4:1).
Подопечные Руслана Ротаня в первой игре уступили со счетом 1:2.
Команда реабилитировалась за поражение в номинально домашнем матче и квалифицировалась в следующий раунд.
Житомирская команда осталась довольна после уверенной победы. В раздевалку к футболистам пришел президент клуба Геннадий Буткевич, который поздравил лично команду с историческим достижением.
«Полесье» одержало победу благодаря голам Михайличенко, Филиппова, Андриевского и Гайдучика. Последний забил свой первый гол за новый клуб.
В следующем раунде «Полесье» сыграет против венгерского «Пакша», сумевшего одержать победу над словенским «Марибором» (1:1, 1:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В третьем раунде тысячника в Канаде Марта в трех сетах вырвала победу у Дарьи
Элеоноре Дидковской (Мальцевой) было 34 года