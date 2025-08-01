Кауан ЭЛИАС: «Бешикташ – очень квалифицированный соперник»

Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас прокомментировал победу над "Бешикташем" (2:0) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

– Команда выкладывалась на максимум до финального свистка. Приятно было видеть ту сыгранность и синергию, которую демонстрировали на поле с желанием добыть победы. Самое главное – порадовали болельщиков важным результатом.

– Ты отличился забитым мячом. Опиши эпизод от ассиста Тобиаса до бразильского празднования.

– Получилось действительно хорошее взаимодействие: я просто оказался в нужном месте в нужное время после того, как Тобиас на фланге создал настоящее искусство – иначе и не скажешь. Конечно, я был очень рад отметить такой ответственный и важный момент для нас, а празднование было проявлением эмоций.

– Несмотря на победу, были ли моменты, когда было непросто действовать против «Бешикташа»?

– Безусловно! «Бешикташ» – очень квалифицированный соперник, умеющий работать с мячом. Мы могли убедиться в этом, когда они создали несколько опасных моментов. В составе команды качественные исполнители, но я рад, что нам удалось нейтрализовать их сильные стороны.

– «Шахтер» впервые сыграл на новом домашнем стадионе. Как оцениваешь атмосферу и поддержку команды в Кракове?

– Невероятная атмосфера! Очень рад, что нас приняли действительно как дома. Были многие украинские болельщики, и выездные фанаты сегодня тоже были громкими. Как известно, футбол – это игра эмоций, и мы играем ради болельщиков, так что приятно, что они сумели нас вдохновить, а мы подарили им хорошую игру.