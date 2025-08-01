Валерий БОНДАРЬ: «Надо было забыть результат первой игры»

Защитник «горняков» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, где «Шахтер» одержал убедительную победу над «Бешикташем» (2:0).

– «Шахтер» проходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, а каким для команды был второй?

– Он прошел на достаточно хорошем уровне, мы одержали победу, что самое главное на этом этапе. Очень важно было выиграть, и тренер настраивал, что счет 0:0 – нужно было забыть о результате первой игры и серьезно готовиться к ответному матчу. Думаю, команда продемонстрировала достойный уровень и заслужила эту победу.

– В чем залог успеха в обоих матчах с «Бешикташем»?

– Качественная подготовка всей команды и тренерского штаба. Нам очень детально все разбирают и показывают, мы реагируем на ошибки, допущенные в предыдущем матче, когда пропустили дважды. Это радует и важно – как для вратарей, так и для защитников, ведь вся команда начала работать на оборону – от нападающего до голкипера. Как говорится, один за всех и все за одного.

– Индивидуально в этих двух поединках ты проявил себя очень хорошо. Как оценишь собственные действия?

– Думаю, следует плодотворно и много работать, чтобы выйти на тот уровень, где хотим быть. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, ведь наши болельщики и президент заслуживают этого. Мечтаем выступать в Лиге чемпионов и именно там демонстрировать результат, но должны еще много работать, чтобы добиться этой мечты.

– В чем сила нынешнего «Шахтера» под руководством Арды Турана?

– Сила – в единстве, как говорится. Мы работаем как одно целое и эти два матча показали, что именно команда побеждает на футбольном поле. Мы действительно были командой, продемонстрировали хорошую игру и результат. Надеюсь, болельщикам понравилось. Хочу поблагодарить их за поддержку и за то, что они пришли на стадион в Кракове.

– Ночью произошла ужасная атака на Киев, в результате которой погибли многие люди.

– Сложно это комментировать. Вечная память погибшим и сострадание всем потерявшим свои семьи. Это великое горе, и самая главная мечта – чтобы эта проклятая война наконец-то завершилась справедливым миром, ведь наши люди имеют право жить свободно, так, как они того хотят. Надеюсь, это когда-нибудь завершится и мы будем праздновать победу Украины в войне.