Валерий БОНДАРЬ: «Надо было забыть результат первой игры»
«Шахтер» одержал победу над турецким «Бешикташем»
Защитник «горняков» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, где «Шахтер» одержал убедительную победу над «Бешикташем» (2:0).
– «Шахтер» проходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, а каким для команды был второй?
– Он прошел на достаточно хорошем уровне, мы одержали победу, что самое главное на этом этапе. Очень важно было выиграть, и тренер настраивал, что счет 0:0 – нужно было забыть о результате первой игры и серьезно готовиться к ответному матчу. Думаю, команда продемонстрировала достойный уровень и заслужила эту победу.
– В чем залог успеха в обоих матчах с «Бешикташем»?
– Качественная подготовка всей команды и тренерского штаба. Нам очень детально все разбирают и показывают, мы реагируем на ошибки, допущенные в предыдущем матче, когда пропустили дважды. Это радует и важно – как для вратарей, так и для защитников, ведь вся команда начала работать на оборону – от нападающего до голкипера. Как говорится, один за всех и все за одного.
– Индивидуально в этих двух поединках ты проявил себя очень хорошо. Как оценишь собственные действия?
– Думаю, следует плодотворно и много работать, чтобы выйти на тот уровень, где хотим быть. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, ведь наши болельщики и президент заслуживают этого. Мечтаем выступать в Лиге чемпионов и именно там демонстрировать результат, но должны еще много работать, чтобы добиться этой мечты.
– В чем сила нынешнего «Шахтера» под руководством Арды Турана?
– Сила – в единстве, как говорится. Мы работаем как одно целое и эти два матча показали, что именно команда побеждает на футбольном поле. Мы действительно были командой, продемонстрировали хорошую игру и результат. Надеюсь, болельщикам понравилось. Хочу поблагодарить их за поддержку и за то, что они пришли на стадион в Кракове.
– Ночью произошла ужасная атака на Киев, в результате которой погибли многие люди.
– Сложно это комментировать. Вечная память погибшим и сострадание всем потерявшим свои семьи. Это великое горе, и самая главная мечта – чтобы эта проклятая война наконец-то завершилась справедливым миром, ведь наши люди имеют право жить свободно, так, как они того хотят. Надеюсь, это когда-нибудь завершится и мы будем праздновать победу Украины в войне.
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