Лига чемпионов31 июля 2025, 23:41 |
137
0
Кевин отметился очередным забитым мячом за Шахтер
Вспомним полный перечень матчей, в которых Кевин забивал голы
31 июля 2025, 23:41 |
137
0
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил турецкий «Бешикташ» со счетом 2:0.
Очередным голом в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел до 16 количество своих забитых мячей за «горняков».
Все голы Кевина за Шахтер
- 08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)
- 05.05.24: ЧУ, Черноморец
- 10.11.24: ЧУ, Заря
- 23.11.24: ЧУ, Ингулец
- 10.12.24: ЛЧ, Бавария
- 22.01.25: ЛЧ, Брест
- 02.04.25: КУ, Александрия
- 06.04.25: ЧУ, Верес
- 16.04.25: ЧУ, Кривбасс
- 19.04.25: ЧУ, Колос
- 27.04.25: ЧУ, Динамо
- 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
- 25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)
- 31.07.25: ЛЕ, Бешикташ
Также голом за «Шахтер» отметился Кауан Элиас, который стал для него третьим за клуб.
Все голы Элиаса за Шахтер
- 14.05.25: КУ, Динамо
- 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
- 31.07.25: ЛЕ, Бешикташ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2025, 08:45 45
4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка
Футбол | 31 июля 2025, 10:05 11
Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»
Футбол | 31.07.2025, 08:09
Футбол | 31.07.2025, 23:15
Футбол | 31.07.2025, 17:19
Комментарии 0
Популярные новости
31.07.2025, 11:36 65
31.07.2025, 09:40 2
30.07.2025, 15:40 73
30.07.2025, 11:39 1
30.07.2025, 16:34 19
30.07.2025, 15:52
30.07.2025, 02:14 6
30.07.2025, 00:02