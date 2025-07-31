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Лига чемпионов
31 июля 2025, 23:41 |
137
0

Кевин отметился очередным забитым мячом за Шахтер

Вспомним полный перечень матчей, в которых Кевин забивал голы

31 июля 2025, 23:41 |
137
0
Кевин отметился очередным забитым мячом за Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил турецкий «Бешикташ» со счетом 2:0.

Очередным голом в составе «Шахтера» отметился Кевин. Бразилец довел до 16 количество своих забитых мячей за «горняков».

Все голы Кевина за Шахтер

  • 08.03.24: ЧУ, Колос (2 гола)
  • 05.05.24: ЧУ, Черноморец
  • 10.11.24: ЧУ, Заря
  • 23.11.24: ЧУ, Ингулец
  • 10.12.24: ЛЧ, Бавария
  • 22.01.25: ЛЧ, Брест
  • 02.04.25: КУ, Александрия
  • 06.04.25: ЧУ, Верес
  • 16.04.25: ЧУ, Кривбасс
  • 19.04.25: ЧУ, Колос
  • 27.04.25: ЧУ, Динамо
  • 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
  • 25.07.25: ЛЕ, Бешикташ (2 гола)
  • 31.07.25: ЛЕ, Бешикташ

Также голом за «Шахтер» отметился Кауан Элиас, который стал для него третьим за клуб.

Все голы Элиаса за Шахтер

  • 14.05.25: КУ, Динамо
  • 10.07.25: ЛЕ, Ильвес
  • 31.07.25: ЛЕ, Бешикташ
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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк статистика Бешикташ - Шахтер Кевин (Шахтер) Кауан Элиас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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