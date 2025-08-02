От Довбика отказался культовый итальянский клуб. В чем причина?
«Милан» не сможет потянуть трансфер Артема
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
Украинский нападающий был предложен итальянскому «Милану», который активно ищет форварда на трансферном рынке. Однако семикратный победитель Лиги чемпионов отказался покупать Артема. Основная причина — цена, которую просит «Рома» — 40 миллионов евро.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в ночь на 2 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву
Олег Очеретько поразил нового главного тренера «горняков»