От Довбика отказался культовый итальянский клуб. В чем причина?

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

Украинский нападающий был предложен итальянскому «Милану», который активно ищет форварда на трансферном рынке. Однако семикратный победитель Лиги чемпионов отказался покупать Артема. Основная причина — цена, которую просит «Рома» — 40 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».