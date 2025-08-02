Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Довбика отказался культовый итальянский клуб. В чем причина?
Италия
02 августа 2025, 05:15 |
294
1

От Довбика отказался культовый итальянский клуб. В чем причина?

«Милан» не сможет потянуть трансфер Артема

02 августа 2025, 05:15 |
294
1
От Довбика отказался культовый итальянский клуб. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

Украинский нападающий был предложен итальянскому «Милану», который активно ищет форварда на трансферном рынке. Однако семикратный победитель Лиги чемпионов отказался покупать Артема. Основная причина — цена, которую просит «Рома» — 40 миллионов евро.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
Потеря для Украины? Сборная Италии вызовет юного украинца из Милана
Два потенциальных новичка Металлиста 1925 пока еще не прибыли в Украину
Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Милан
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале
Теннис | 02 августа 2025, 01:19 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 Монреале

Поединок состоится в ночь на 2 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву

Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Футбол | 01 августа 2025, 10:21 10
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера

Олег Очеретько поразил нового главного тренера «горняков»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Футбол | 01.08.2025, 06:26
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Экс-игрок Динамо баллотируется в мэры. Для Шевченко он больше не существует
Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»
Футбол | 02.08.2025, 03:25
Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»
Лионель МЕССИ: «Мне не дали играть. Это очень плохо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Довбику якось
Ответить
+1
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
«На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство
«На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство
31.07.2025, 13:06 10
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
31.07.2025, 22:59 282
Футбол
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
01.08.2025, 06:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем