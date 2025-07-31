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  4. 15 из последних 16 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы
Лига чемпионов
31 июля 2025, 23:34 |
144
0

15 из последних 16 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы

При том на счету бразильцев все 12 голов сезона 2025/26

31 июля 2025, 23:34 |
144
0
15 из последних 16 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).

Голы в составе «горняков» забили Кевин и Кауан Элиас.

Интересным фактом является то, что 15 из последних 16 забитых мячей «Шахтера» в еврокубках забили бразильцы. При этом сделали это 7 разных футболистов.

16 последних голов Шахтера в еврокубках

  • Кевин (ЛЧ, Бавария)
  • Кевин (ЛЧ, Брест)
  • Георгий Судаков (ЛЧ, Брест)
  • Марлон Гомес (ЛЧ, Боруссия Дортмунд)
  • Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
  • Кауан Элиас (ЛЕ, Ильвес)
  • Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
  • Кевин (ЛЕ, Ильвес)
  • Педриньо (ЛЕ, Ильвес)
  • Невертон (ЛЕ, Ильвес)
  • Алиссон (ЛЕ, Бешикташ)
  • Эгиналду (ЛЕ, Бешикташ)
  • Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
  • Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
  • Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
  • Кауан Элиас (ЛЕ, Бешикташ)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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