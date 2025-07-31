15 из последних 16 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).

Голы в составе «горняков» забили Кевин и Кауан Элиас.

Интересным фактом является то, что 15 из последних 16 забитых мячей «Шахтера» в еврокубках забили бразильцы. При этом сделали это 7 разных футболистов.

16 последних голов Шахтера в еврокубках