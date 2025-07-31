Лига чемпионов31 июля 2025, 23:34 |
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15 из последних 16 еврокубковых мячей Шахтера забили бразильцы
При том на счету бразильцев все 12 голов сезона 2025/26
31 июля 2025, 23:34 |
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).
Голы в составе «горняков» забили Кевин и Кауан Элиас.
Интересным фактом является то, что 15 из последних 16 забитых мячей «Шахтера» в еврокубках забили бразильцы. При этом сделали это 7 разных футболистов.
16 последних голов Шахтера в еврокубках
- Кевин (ЛЧ, Бавария)
- Кевин (ЛЧ, Брест)
- Георгий Судаков (ЛЧ, Брест)
- Марлон Гомес (ЛЧ, Боруссия Дортмунд)
- Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
- Кауан Элиас (ЛЕ, Ильвес)
- Алиссон (ЛЕ, Ильвес)
- Кевин (ЛЕ, Ильвес)
- Педриньо (ЛЕ, Ильвес)
- Невертон (ЛЕ, Ильвес)
- Алиссон (ЛЕ, Бешикташ)
- Эгиналду (ЛЕ, Бешикташ)
- Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
- Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
- Кевин (ЛЕ, Бешикташ)
- Кауан Элиас (ЛЕ, Бешикташ)
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