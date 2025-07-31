Лига чемпионов31 июля 2025, 23:19 |
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Шахтер впервые за 4 года не проигрывает 4 матча подряд в еврокубках
«Горняки» уверенно прошли «Ильвес» и «Бешикташ» в Лиге Европы
31 июля 2025, 23:19 |
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).
Этот результат интересен тем, что «Шахтер» не проигрывает в еврокубках уже 4 матча подряд. Подобное с «горняками» в последний раз случалось в 2021 году.
Беспроигрышная серия Шахтера в 2021 году
- 2021: ЛЧ, Генк – Шахтер 1:2
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Генк 2:1
- 2021: ЛЧ, Монако – Шахтер 0:1
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако 2:2
Беспроигрышная серия Шахтера в 2025 году
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес 6:0
- 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер 0:0
- 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0
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