Шахтер впервые за 4 года не проигрывает 4 матча подряд в еврокубках

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).

Этот результат интересен тем, что «Шахтер» не проигрывает в еврокубках уже 4 матча подряд. Подобное с «горняками» в последний раз случалось в 2021 году.

Беспроигрышная серия Шахтера в 2021 году

2021: ЛЧ, Генк – Шахтер 1:2

2021: ЛЧ, Шахтер – Генк 2:1

2021: ЛЧ, Монако – Шахтер 0:1

2021: ЛЧ, Шахтер – Монако 2:2

Беспроигрышная серия Шахтера в 2025 году