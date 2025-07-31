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Лига чемпионов
31 июля 2025, 23:19 |
96
0

Шахтер впервые за 4 года не проигрывает 4 матча подряд в еврокубках

«Горняки» уверенно прошли «Ильвес» и «Бешикташ» в Лиге Европы

31 июля 2025, 23:19 |
96
0
Шахтер впервые за 4 года не проигрывает 4 матча подряд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).

Этот результат интересен тем, что «Шахтер» не проигрывает в еврокубках уже 4 матча подряд. Подобное с «горняками» в последний раз случалось в 2021 году.

Беспроигрышная серия Шахтера в 2021 году

  • 2021: ЛЧ, Генк – Шахтер 1:2
  • 2021: ЛЧ, Шахтер – Генк 2:1
  • 2021: ЛЧ, Монако – Шахтер 0:1
  • 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако 2:2

Беспроигрышная серия Шахтера в 2025 году

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес 6:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер 0:0
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0
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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк статистика Бешикташ - Шахтер Ильвес Тампере
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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