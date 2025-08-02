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  4. Юрген КЛОПП: «Он самый выдающийся, кого я встречал, вот это опыт!»
Англия
02 августа 2025, 23:28 |
606
0

Юрген КЛОПП: «Он самый выдающийся, кого я встречал, вот это опыт!»

Немец о Рое Ходжсоне

02 августа 2025, 23:28 |
606
0
Юрген КЛОПП: «Он самый выдающийся, кого я встречал, вот это опыт!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп похвалил известного британского тренера Роя Ходжсона.

«Рой Ходжсон – один из самых выдающихся тренеров, которых я когда-либо встречал, безусловно, за такое долгое время в этом деле он человек, который имеет большой опыт. Он задал тренд с самого начала, Рой сохранил свою идею», – сказал Юрген Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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Рой Ходжсон Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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