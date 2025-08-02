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  4. Хаби Алонсо в шоке. Реал получил невероятное предложение за футболиста
Испания
02 августа 2025, 00:57 |
285
0

Хаби Алонсо в шоке. Реал получил невероятное предложение за футболиста

Браим Диас может перебраться в Саудовскую Аравию

02 августа 2025, 00:57 |
285
0
Хаби Алонсо в шоке. Реал получил невероятное предложение за футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Мадридский «Реал» получил неожиданное предложение из Саудовской Аравии.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб получил от неназванного саудовского клуба официальное предложение по трансферу полузащитника Браима Диаса. Более того, «Реалу» предлагают солидные деньги – 65 миллионов евро.

Руководство «бланкос» готово согласиться на такую сумму, ведь понимает, что Диас не является ключевым игроком «бланкос» и редко будет играть в стартовом составе.

В прошлом сезоне Браим Диас провел за мадридский «Реал» 52 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что на Диаса рассчитывает президент «Реала» Флорентино Перес.

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Браим Диас трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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