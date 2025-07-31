Шахтер одержал десятую победу над турецкими командами в еврокубках

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил турецкий «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).

«Шахтер» одержал юбилейную, 10-ю победу над командами из Турции (в 11 сыгранных матчах).

Статистика еврокубковых матчей «Шахтера» против турецких команд: 11 матчей, 10 побед, 1 ничья, 0 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 24-3.

Все матчи Шахтера против команд из Турции в еврокубках

1996: КК, Шахтер – «Антальяспор 1:0

2009: ЛЕ, Сивасспор – «Шахтер 0:3

2009: ЛЕ, Шахтер – «Сивасспор 2:0

2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0

2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0

2016: ЛЕ, Стамбул Башакшехир – Шахтер 1:2

2016: ЛЕ, Шахтер – Стамбул Башакшехир 2:0

2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1

2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0

2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4

2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0

В следующем раунде квалификации Лиги Европы «Шахтер» сыграет против греческого «Панатинаикоса».