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Лига чемпионов
31 июля 2025, 23:12 |
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0

Шахтер одержал десятую победу над турецкими командами в еврокубках

«Горняки» победили «Бешикташ» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

31 июля 2025, 23:12 |
133
0
Шахтер одержал десятую победу над турецкими командами в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Кракове победил турецкий «Бешикташ» со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух встреч).

«Шахтер» одержал юбилейную, 10-ю победу над командами из Турции (в 11 сыгранных матчах).

Статистика еврокубковых матчей «Шахтера» против турецких команд: 11 матчей, 10 побед, 1 ничья, 0 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 24-3.

Все матчи Шахтера против команд из Турции в еврокубках

  • 1996: КК, Шахтер – «Антальяспор 1:0
  • 2009: ЛЕ, Сивасспор – «Шахтер 0:3
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – «Сивасспор 2:0
  • 2015: ЛЧ, Фенербахче – Шахтер 0:0
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Фенербахче 3:0
  • 2016: ЛЕ, Стамбул Башакшехир – Шахтер 1:2
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Стамбул Башакшехир 2:0
  • 2016: ЛЕ, Коньяспор – Шахтер 0:1
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор 4:0
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0

В следующем раунде квалификации Лиги Европы «Шахтер» сыграет против греческого «Панатинаикоса».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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