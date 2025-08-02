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  4. Перес не хочет видеть игрока в Реале. От него в восторге легенда клуба
Испания
02 августа 2025, 01:53 |
185
0

Перес не хочет видеть игрока в Реале. От него в восторге легенда клуба

Ангело Штиллер не перейдет в «Реал»

02 августа 2025, 01:53 |
185
0
Перес не хочет видеть игрока в Реале. От него в восторге легенда клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Мадридский «Реал» отказался осуществлять трансфер хавбека Ангело Штиллера из немецкого «Штутгарта». Футболиста ранее клубу советовал купить Тони Кроос.

По информации испанских СМИ, трансфер заблокировал президент клуба Флорентино Перес. Основная причина это цена игрока – 45 миллионов евро, которые не готов платить клуб. Но более того, Штиллер получил тяжелую травму, после чего «бланкос» исключили трансфер.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

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Ангело Штиллер трансферы Бундеслиги трансферы Флорентино Перес трансферы Ла Лиги Штутгарт Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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