Перес не хочет видеть игрока в Реале. От него в восторге легенда клуба

Мадридский «Реал» отказался осуществлять трансфер хавбека Ангело Штиллера из немецкого «Штутгарта». Футболиста ранее клубу советовал купить Тони Кроос.

По информации испанских СМИ, трансфер заблокировал президент клуба Флорентино Перес. Основная причина это цена игрока – 45 миллионов евро, которые не готов платить клуб. Но более того, Штиллер получил тяжелую травму, после чего «бланкос» исключили трансфер.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.