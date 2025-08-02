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  4. Ганс-Дитер ФЛИК: «Мне нужно от тебя большего в Барселоне»
Испания
02 августа 2025, 04:38 |
206
0

Ганс-Дитер ФЛИК: «Мне нужно от тебя большего в Барселоне»

Тренера не впечатлила игра Пау Кубарси в последнем матче

02 августа 2025, 04:38 |
206
0
Ганс-Дитер ФЛИК: «Мне нужно от тебя большего в Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

31 июля состоялся товарищеский матч между командами Сеул и Барселона.

Поединок прошел на Сеул Ворлд Кап Стедиум в Сеуле. Победу со счетом 7:3 одержала каталонская команда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча наставник каталонцев Ганс-Дитер Флик был недоволен игрой основного защитника Пау Кубарси и предупредил, что ждет от него лучшей игры.

«Мне нужно от тебя большего в Барселоне», – сказал Флик защитнику.

В прошлом сезоне Кубарси провел 56 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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Ханс-Дитер Флик Пау Кубарси Барселона товарищеские матчи Сеул
Дмитрий Олейник Источник
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