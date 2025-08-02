Ганс-Дитер ФЛИК: «Мне нужно от тебя большего в Барселоне»
Тренера не впечатлила игра Пау Кубарси в последнем матче
31 июля состоялся товарищеский матч между командами Сеул и Барселона.
Поединок прошел на Сеул Ворлд Кап Стедиум в Сеуле. Победу со счетом 7:3 одержала каталонская команда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения матча наставник каталонцев Ганс-Дитер Флик был недоволен игрой основного защитника Пау Кубарси и предупредил, что ждет от него лучшей игры.
«Мне нужно от тебя большего в Барселоне», – сказал Флик защитнику.
В прошлом сезоне Кубарси провел 56 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из Белграда может быть наказан из-за поведения фанатов
Иван Петряк планирует завершить професиональною карьеру после ухода из «Шахтера»