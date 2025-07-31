С дублем от Ямаля. Барселона уничтожила Сеул с хоккейным счетом

31 июля состоялся товарищеский матч между командами Сеул и Барселона.

Поединок прошел на Сеул Ворлд Кап Стедиум в Сеуле. Победу со счетом 7:3 одержала каталонская команда.

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Барселона доминировала на протяжении всего поединка и довольно быстро открыла счет – Левандовски забил на 8-й минуте, Ямаль – на 14-й. Позже корейцам удалось сравнять, но еще до завершения первого тайма Ямаль оформил дубль и восстановил преимущество сине-гранатовых. Во втором тайме Барселона произвела ряд замен и добила соперника, правда, пропустив еще один гол в ответ на 4 забитых мяча.

Стоит отметить, что Ламин Ямаль забил свои первые голы за «Барселону» с момента получения легендарного 10-го номера.

Товарищеские матчи. 31 июля

Сеул – Барселона – 3:7

Голы: Чо Юнг-Вук, 26, Аль Араб, 45+1, Юнг Хан-Мин, 85 – Левандовски, 8, Ямаль, 14, 45+3, Кристенсен, 55, Торрес, 74, 88, Гави, 76