Испания31 июля 2025, 14:10 |
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Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 14:00 по киевскому времени
31 июля 2025, 14:10 |
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31 июля состоится товарищеский матч между командами Сеул и Барселона.
Поединок пройдет на Сеул Ворлд Кап Стэдиум в Сеуле. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на лавке для запасных.
Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Барселоны.
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