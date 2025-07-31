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Товарищеские матчи
Сеул
31.07.2025 14:00 – 71 2 : 6
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 июля 2025, 14:10 |
2328
0

Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 14:00 по киевскому времени

31 июля 2025, 14:10 |
2328
0
Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля состоится товарищеский матч между командами Сеул и Барселона.

Поединок пройдет на Сеул Ворлд Кап Стэдиум в Сеуле. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на лавке для запасных.

Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Барселоны.

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товарищеские матчи смотреть онлайн Сеул Барселона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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