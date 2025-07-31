31 июля состоится товарищеский матч между командами Сеул и Барселона.

Поединок пройдет на Сеул Ворлд Кап Стэдиум в Сеуле. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на лавке для запасных.

Сеул – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Барселоны.