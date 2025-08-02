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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он клоун, ты клоун»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 00:39 |
598
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он клоун, ты клоун»

Экс-футболист рассказал, почему всех называет клоунами

02 августа 2025, 00:39 |
598
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он клоун, ты клоун»
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский рассказал, почему часто употребляет слово-паразит «клоун».

– Почему ты так часто используешь слово клоун и называешь им людей?

– Клоун – это слово-паразит, плохая привычка, или неплохая, я не знаю. Есть ли у меня фобия на клоунов? Нет, просто оно как-то так пошло: «Ты клоун», «Он клоун», «Мы к вам, клоуны, еще в Минск приедем». Нет, я его с детства не использую.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема, киевляне лучше провели этот матч.

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Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник
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Saltovka
Милевский клоун.
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