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  4. Андрей ПЯТОВ: «Была угроза, что игрок получит травму, все правильно»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 01:16 |
40
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Андрей ПЯТОВ: «Была угроза, что игрок получит травму, все правильно»

Легенда «горняков» – об эпизоде в первом матче с «Бешикташем»

02 августа 2025, 01:16 |
40
0
Андрей ПЯТОВ: «Была угроза, что игрок получит травму, все правильно»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Легенда «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал эпизод в первом матче с «Бешикташем», когда Дмитрий Ризнык обратился к рефери из-за того, что болельщики турок начали выбрасывать на поле лишние предметы.

«Это болельщики, у них есть эмоции, но Дмитрий вел себя адекватно, как и положено ему. Если есть угроза для Дмитрия получить травму – то почему он должен идти на эту угрозу? Да, он отошел, рефери подгонял его, но считаю, что он все правильно сделал», – сказал Пятов.

Отметим, что по результатам двух матчей 2-го квалификационного раунда ЛЕ «Шахтер» прошел «Бешикташ» – 6:2. Ризнык в поединке с турками отметил «сухой» юбилей.

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Андрей Пятов Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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