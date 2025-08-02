Андрей ПЯТОВ: «Была угроза, что игрок получит травму, все правильно»
Легенда «горняков» – об эпизоде в первом матче с «Бешикташем»
Легенда «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал эпизод в первом матче с «Бешикташем», когда Дмитрий Ризнык обратился к рефери из-за того, что болельщики турок начали выбрасывать на поле лишние предметы.
«Это болельщики, у них есть эмоции, но Дмитрий вел себя адекватно, как и положено ему. Если есть угроза для Дмитрия получить травму – то почему он должен идти на эту угрозу? Да, он отошел, рефери подгонял его, но считаю, что он все правильно сделал», – сказал Пятов.
Отметим, что по результатам двух матчей 2-го квалификационного раунда ЛЕ «Шахтер» прошел «Бешикташ» – 6:2. Ризнык в поединке с турками отметил «сухой» юбилей.
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