Андрей ПЯТОВ: «Была угроза, что игрок получит травму, все правильно»

Легенда «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал эпизод в первом матче с «Бешикташем», когда Дмитрий Ризнык обратился к рефери из-за того, что болельщики турок начали выбрасывать на поле лишние предметы.

«Это болельщики, у них есть эмоции, но Дмитрий вел себя адекватно, как и положено ему. Если есть угроза для Дмитрия получить травму – то почему он должен идти на эту угрозу? Да, он отошел, рефери подгонял его, но считаю, что он все правильно сделал», – сказал Пятов.

Отметим, что по результатам двух матчей 2-го квалификационного раунда ЛЕ «Шахтер» прошел «Бешикташ» – 6:2. Ризнык в поединке с турками отметил «сухой» юбилей.