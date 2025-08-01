Ризнык в поединке с Бешикташем отметил «сухой» юбилей
Голкипер горняков 60-й раз в карьере отыграл на «ноль»
26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 60-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 46 игр Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, по 7 – в Кубке Украины и в еврокубках. Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «60» всего за 5 лет 274 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка
|
СМ
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.10.2019
|
Кубок Украины
|
Ворскла
|
Колос
|
1:0 (г)
|
10-й
|
18.10.2020
|
Чемпионат Украины
|
Ворскла
|
Олимпик
|
1:0 (г)
|
20-й
|
04.12.2021
|
Чемпионат Украины
|
Ворскла
|
Рух
|
0:0 (г)
|
30-й
|
07.11.2023
|
Лига чемпионов
|
Шахтер
|
Барселона
|
1:0 (д)
|
40-й
|
05.05.2024
|
Чемпионат Украины
|
Шахтер
|
Черноморец
|
3:0 (д)
|
50-й
|
24.02.2025
|
Чемпионат Украины
|
Шахтер
|
Левый берег
|
1:0 (д)
|
60-й
|
31.07.2025
|
Лига Европы
|
Шахтер
|
Бешикташ
|
2:0 (д)
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