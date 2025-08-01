Ризнык в поединке с Бешикташем отметил «сухой» юбилей

26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 60-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 46 игр Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, по 7 – в Кубке Украины и в еврокубках. Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «60» всего за 5 лет 274 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка