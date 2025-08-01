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Лига Европы
01 августа 2025, 12:09 | Обновлено 01 августа 2025, 12:17
191
1

Ризнык в поединке с Бешикташем отметил «сухой» юбилей

Голкипер горняков 60-й раз в карьере отыграл на «ноль»

01 августа 2025, 12:09 | Обновлено 01 августа 2025, 12:17
191
1
Ризнык в поединке с Бешикташем отметил «сухой» юбилей
ФК Шахтер

26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 60-й сухой матч в карьере. 36 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах «Шахтера» и 24 – в составе «Ворсклы». 46 игр Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, по 7 – в Кубке Украины и в еврокубках. Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «60» всего за 5 лет 274 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка

СМ

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1-й

30.10.2019

Кубок Украины

Ворскла

Колос

1:0 (г)

10-й

18.10.2020

Чемпионат Украины

Ворскла

Олимпик

1:0 (г)

20-й

04.12.2021

Чемпионат Украины

Ворскла

Рух

0:0 (г)

30-й

07.11.2023

Лига чемпионов

Шахтер

Барселона

1:0 (д)

40-й

05.05.2024

Чемпионат Украины

Шахтер

Черноморец

3:0 (д)

50-й

24.02.2025

Чемпионат Украины

Шахтер

Левый берег

1:0 (д)

60-й

31.07.2025

Лига Европы

Шахтер

Бешикташ

2:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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SHN
Зато 90% передач на 20+ метров была в пустоту.
В чем тактика Турана давать ему мяч,если он лупит как повезёт ?
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