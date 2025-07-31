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Лига конференций
31 июля 2025, 21:23 | Обновлено 31 июля 2025, 21:25
217
0

ВИДЕО. Александрия прибыла на стадион на матч Q2 ЛК с Партизаном

31 июля в 22:00 пройдет ответный матч второго раунда отбора Лиги конференций

31 июля 2025, 21:23 | Обновлено 31 июля 2025, 21:25
217
0
ВИДЕО. Александрия прибыла на стадион на матч Q2 ЛК с Партизаном
ФК Александрия

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2)

Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).

ВИДЕО. Александрия прибыла на стадион на матч Q2 ЛК с Партизаном

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Партизан Белград Александрия Кирилл Нестеренко Лига конференций видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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