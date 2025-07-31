Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2)

Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).

Назван стартовый состав Александрии на матч против Партизана в Белграде

Александрия: Шевченко, Скорко, Кампуш, Беиратче, Тео Ндика, Шостак, Мишнев, Теди Цара, Безерра, Козак, Матеус.

Запас: Долгий, Макаренко, Ухань, Боль, Прокопенко, Смирный, Ковалец, Булеца, Жота, Кулаков

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