Назван стартовый состав Александрии на матч против Партизана в Белграде
Вице-чемпионам УПЛ нужно ликвидировать гандикап в два пропущенных мяча
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2)
Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).
Назван стартовый состав Александрии на матч против Партизана в Белграде
Александрия: Шевченко, Скорко, Кампуш, Беиратче, Тео Ндика, Шостак, Мишнев, Теди Цара, Безерра, Козак, Матеус.
Запас: Долгий, Макаренко, Ухань, Боль, Прокопенко, Смирный, Ковалец, Булеца, Жота, Кулаков
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