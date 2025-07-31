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Испания
31 июля 2025, 21:02 |
891
2

Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»

Винисиус Жуниор рассказал о своей мечте

31 июля 2025, 21:02 |
891
2
Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор рассказал о своей мечте. Футболист королевского клуба заявил, что имеет свою миссию по футболу.

Я стараюсь оставаться сосредоточенным, быть скромным и помнить, откуда я родом. Я хотел бы оставить после себя наследие, выходящее за пределы футбола. Я работаю со своим фондом, сосредоточенным на системе образования в Бразилии.

Я уже многого достиг, но некоторые мои мечты все еще не осуществились. Я хочу выиграть больше трофеев со своим клубом, выиграть важнейшие титулы с Бразилией и продолжать вдохновлять следующее поколение верить в себя», – сказал бразилец.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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Комментарии 2
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Lulinnha
Винисиус: Я скромный расист. 
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0
Valera DomS
я стараюсь быть скромным,просто вы еще не готовы 
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