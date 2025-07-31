Звезда Реала: «Я стараюсь быть скромным и помнить, откуда я родом»

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор рассказал о своей мечте. Футболист королевского клуба заявил, что имеет свою миссию по футболу.

Я стараюсь оставаться сосредоточенным, быть скромным и помнить, откуда я родом. Я хотел бы оставить после себя наследие, выходящее за пределы футбола. Я работаю со своим фондом, сосредоточенным на системе образования в Бразилии.

Я уже многого достиг, но некоторые мои мечты все еще не осуществились. Я хочу выиграть больше трофеев со своим клубом, выиграть важнейшие титулы с Бразилией и продолжать вдохновлять следующее поколение верить в себя», – сказал бразилец.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.