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Испания
31 июля 2025, 08:09 |
2291
0

Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов

Уход Хакобо Рамона, Чемы Андерса, Виктора Муньоса и других принес около 20 млн евро

31 июля 2025, 08:09 |
2291
0
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакобо Рамон

Мадридский «Реал» принял решение прекратить сотрудничество с теми футболистами, которые давно переросли молодежные команды, однако не смогут рассчитывать на игровое время в новом сезоне.

Защитник Хакобо Рамон, который играл в Ла Лиге, Лиге чемпионов и ездил на клубный чемпионат мира, перейдет за 2,5 млн евро в итальянский «Комо». Полузащитник Чема Андерс отправился в немецкий «Штуттгарт» (3 млн евро), а вингер Виктор Муньос принес «сливочным» 5 млн евро после того, как ушел в «Осасуну».

Защитник Рафа Обрадор договорился о сотрудничестве с «Бенфикой», в Мадриде заработали за этот трансфер 5 млн евро. Марвел за 800 тысяч перебрался в «Леганес», а Юссеф Энрике ушел в «Алавес» за 3 млн евро.

Мадридский клуб заработал почти 20 млн евро благодаря тому, что отпустил этих игроков. Кроме того ряд молодых и талантливых футболистов ушли из Мадрида бесплатно – Марио де Луис, Пинейро, Лоренцо Агуадо, Эдгар Пухоль, Давид Руис, Андрес Кампос, Пипи Накаи и Борха Алонсо.

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Реал Мадрид Хакобо Рамон трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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