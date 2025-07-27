ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с полузащитником. Он ушел в Бундеслигу

Испанский полузащитник Чема Андерс перешел из мадридского «Реала» в «Штутгарт». Об это сообщает официальный сайт немецкого клуба.

20-летний футболист подписал соглашение с представителем Бундеслиги, которое рассчитано до лета 2030 года. Чема будет выступать под 30-м номером. За основную команду «сливочных» Чема Андерс провел лишь 3 матча.

По информации инсайдеров, за испанца «Реал» получит 3 миллиона евро + 50 процентов от будущей продажи.

В прошедшем сезоне Чема Андерс провел 35 матчей на клубном уровне во все турнирах и успел отличиться 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько заплатил «Реал» Лунину за клубный чемпионат мира.