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Германия
27 июля 2025, 16:13 | Обновлено 27 июля 2025, 16:58
1099
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с полузащитником. Он ушел в Бундеслигу

Чема Андерс стал игроком «Штутгарта»

27 июля 2025, 16:13 | Обновлено 27 июля 2025, 16:58
1099
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с полузащитником. Он ушел в Бундеслигу
ФК Штутгарт. Чема Андерс

Испанский полузащитник Чема Андерс перешел из мадридского «Реала» в «Штутгарт». Об это сообщает официальный сайт немецкого клуба.

20-летний футболист подписал соглашение с представителем Бундеслиги, которое рассчитано до лета 2030 года. Чема будет выступать под 30-м номером. За основную команду «сливочных» Чема Андерс провел лишь 3 матча.

По информации инсайдеров, за испанца «Реал» получит 3 миллиона евро + 50 процентов от будущей продажи.

В прошедшем сезоне Чема Андерс провел 35 матчей на клубном уровне во все турнирах и успел отличиться 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько заплатил «Реал» Лунину за клубный чемпионат мира.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Штутгарт
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