ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с полузащитником. Он ушел в Бундеслигу
Чема Андерс стал игроком «Штутгарта»
Испанский полузащитник Чема Андерс перешел из мадридского «Реала» в «Штутгарт». Об это сообщает официальный сайт немецкого клуба.
20-летний футболист подписал соглашение с представителем Бундеслиги, которое рассчитано до лета 2030 года. Чема будет выступать под 30-м номером. За основную команду «сливочных» Чема Андерс провел лишь 3 матча.
По информации инсайдеров, за испанца «Реал» получит 3 миллиона евро + 50 процентов от будущей продажи.
В прошедшем сезоне Чема Андерс провел 35 матчей на клубном уровне во все турнирах и успел отличиться 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько заплатил «Реал» Лунину за клубный чемпионат мира.
Der VfB verpflichtet Chema #Andrés von Real Madrid— VfB Stuttgart | Pokalsieger 2025 (@VfB) July 27, 2025
Der 20-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt in Bad Cannstatt einen Vertrag bis 2030 und trägt die Rückennummer 30.
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