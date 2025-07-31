Удержать гандикап: Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов Арда Туран и Уле Гуннар Сульшер назвали стартовые составы своих подопечных.

Первый матч между горняками и черными орлами завершился со счетом 4:2 в пользу донецкой команды, которая обеспечила себе комфортный гандикап.

Победитель противостояния в Q3 ЛЕ сыграет против греческого Панатинаикоса. А проигравший отправится в третий раунд отбора Лиги конференций, где поборется либо против Калью, либо против ФК Сент-Патрикс Атлетик.

Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем