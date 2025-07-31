Удержать гандикап: Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем
Ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы начнется 31 июля в 21:00
31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния наставники коллективов Арда Туран и Уле Гуннар Сульшер назвали стартовые составы своих подопечных.
Первый матч между горняками и черными орлами завершился со счетом 4:2 в пользу донецкой команды, которая обеспечила себе комфортный гандикап.
Победитель противостояния в Q3 ЛЕ сыграет против греческого Панатинаикоса. А проигравший отправится в третий раунд отбора Лиги конференций, где поборется либо против Калью, либо против ФК Сент-Патрикс Атлетик.
Туран назвал состав Шахтера на второй матч с Бешикташем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони – об Энтони Джошуа
Поединок состоится 31 июля и начнется в 21:00 по Киеву