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  4. ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем
Лига Европы
31 июля 2025, 19:26 |
570
0

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем

31 июля горняки проведут ответный матч Q2 Лиги Европы против черных орлов

31 июля 2025, 19:26 |
570
0
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем
ФК Шахтер. Стадион имени Хенрика Реймана

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния пресс-служба горняков поделилась фото арены, на которую уже в скором времени выйдут футболисты.

В первом матче горняки одержали победу со счетом 4:2. В Q3 ЛЕ победителя этой пары уже ждет греческий Панатинаикос.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем

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фото Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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