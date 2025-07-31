31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния пресс-служба горняков поделилась фото арены, на которую уже в скором времени выйдут футболисты.

В первом матче горняки одержали победу со счетом 4:2. В Q3 ЛЕ победителя этой пары уже ждет греческий Панатинаикос.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем