ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем
31 июля горняки проведут ответный матч Q2 Лиги Европы против черных орлов
31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния пресс-служба горняков поделилась фото арены, на которую уже в скором времени выйдут футболисты.
В первом матче горняки одержали победу со счетом 4:2. В Q3 ЛЕ победителя этой пары уже ждет греческий Панатинаикос.
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит арена в Кракове перед игрой с Бешикташем
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