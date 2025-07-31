Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осимхен во второй раз стал самым дорогим трансфером среди нигерийцев
Турция
31 июля 2025, 18:58 |
583
0

Осимхен во второй раз стал самым дорогим трансфером среди нигерийцев

Первое и второе место в этом рейтинге принадлежат новому форварду «Галатасарая»

31 июля 2025, 18:58 |
583
0
Осимхен во второй раз стал самым дорогим трансфером среди нигерийцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально стал игроком «Галатасарая». «Наполи» заработал на своем бывшем футболисте 75 млн евро.

Благодаря этой сделке Виктор стал автором второго самого дорогого трансфера среди нигерийских игроков в истории. Интересно, что и первое место в этом списке также принадлежит Осимхену – его переход из «Лилля» в «Наполи» в 2020 году обошелся итальянскому клубу в 78,9 млн евро.

В пятерку лидеров также дважды попал хавбек Алекс Ивоби (третье место: «Арсенал» – «Эвертон», 30.4 млн; пятое место: «Эвертон» – «Фулхэм», 25.7 млн) и полузащитник Келечи Ихеаначо (четвертое место: «Манчестер Сити» – «Лестер», 27.7 млн).

По теме:
Вот и все! Романо дал важное обновление по трансферу Забарного в ПСЖ
Манчестер Юнайтед нацелен на центрфорварда. Назван трансферный приоритет
«Хороший бизнес». Карпаты рассказали о трансфере игрока в Ла Лигу
Галатасарай трансферы Наполи рекорд финансы чемпионат Турции по футболу Виктор Осимхен Алекс Ивоби Келечи Ихеаначо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Футбол | 31 июля 2025, 19:41 6
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26

Поединок состоится 31 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31 июля 2025, 08:45 44
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 31.07.2025, 19:15
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Футбол | 30.07.2025, 23:11
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31.07.2025, 10:05
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 35
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45 1
Бокс
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем