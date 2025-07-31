Осимхен во второй раз стал самым дорогим трансфером среди нигерийцев
Первое и второе место в этом рейтинге принадлежат новому форварду «Галатасарая»
Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально стал игроком «Галатасарая». «Наполи» заработал на своем бывшем футболисте 75 млн евро.
Благодаря этой сделке Виктор стал автором второго самого дорогого трансфера среди нигерийских игроков в истории. Интересно, что и первое место в этом списке также принадлежит Осимхену – его переход из «Лилля» в «Наполи» в 2020 году обошелся итальянскому клубу в 78,9 млн евро.
В пятерку лидеров также дважды попал хавбек Алекс Ивоби (третье место: «Арсенал» – «Эвертон», 30.4 млн; пятое место: «Эвертон» – «Фулхэм», 25.7 млн) и полузащитник Келечи Ихеаначо (четвертое место: «Манчестер Сити» – «Лестер», 27.7 млн).
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